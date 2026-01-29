Defne Samyeli'den lüks rezidansta can güvenliği isyanı: 'Yangın alarmı çalışmıyor!'

Ünlü sunucu ve eski haber spikeri Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte ikamet ettiği İstanbul’daki lüks rezidansta büyük bir güvenlik skandalı yaşandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla rezidans yönetimine tepki gösteren Samyeli, binada 5 yıldır yangın alarm sisteminin çalışmadığını iddia etti.

"DUMANDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU"

Geçmişte yaşadıkları bir yangın faciasını anlatan Samyeli, şans eseri hayatta kaldıklarını şu sözlerle dile getirdi:



"İki yıl önce katımızda yangın çıktı. Sabaha karşı 04:00'te kızım Derin resepsiyondan gelen telefona cevap vermese haberimiz olmayacaktı. Kapımıza vuran güvenlik görevlisi binayı terk etmemizi söyledi. Salonu duman basmış, göz gözü görmüyordu. Üstelik bu binada açılan pencere yok, sadece yetersiz havalandırmalar var. Pijamalarımızla, kedimizi alıp yangın merdivenlerine koştuk."

TATBİKAT SKANDALI: "ALARM ÇALMADI"

Rezidans yönetiminin ciddiyetsizliğine dikkat çeken ünlü isim, geçtiğimiz ay yapılan yangın tatbikatında da hiçbir alarmın çalmadığını belirtti. Durumu sorguladığında ise yönetimden "Tatbikat başarıyla tamamlandı" şeklinde gerçek dışı bir bilgilendirme maili aldığını ifade etti. Samyeli, binada yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını hatırlatarak, yönetimin teknik aksaklıkları gizlediğini ve çalışanlara "bilgi vermeyin" talimatı gittiğini öne sürdü.

"KONU CAN GÜVENLİĞİ, NE ZAMAN CİDDİYE ALACAĞIZ?"

Binada sürekli bir yönetici değişikliği yaşandığını ve muhatap bulamadığını belirten Samyeli, tepkisini şu sözlerle noktaladı:



"Bina yöneticisi diye tanımlanan bir görevli bana kaba bir üslupla e-mail atılacağını söyledi ama gelen tek şey 'başarı' mesajıydı. Komşularımdaki vurdumduymazlığa da inanamıyorum. Bu klasik bir Türkiye tablosu ama konu can güvenliği. Bunu şimdi ciddiye almazsak ne zaman alacağız?"