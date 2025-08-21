Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu'nun sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sevgili adaylarından “CV” talep eden 22 yaşındaki Talu, aradığı aşkı buldu.

“YAŞLI TERCİH EDİYORUM” DEMİŞTİ

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan, eski haber spikeri Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Derin Talu, bir süre önce bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı bir video paylaşmıştı.

Talu, söz konusu paylaşımında şunları söylemişti:

“Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım. Bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama kendi yaşıtım biriyle hiç denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece. Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar.”

AŞKINI RESMEN DUYURDU

22 yaşındaki Talu, Instagram hesabından yeni sevgilisi ile fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan etti. Sevgilisinin adını neden etiketlemediği sorusuna ise, “Ortak karar” yanıtını verdi.

Talu’nun yeni sevgilisinin broker Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıktı.

TANALP TOKGÖZ KİMDİR?

1994 doğumlu Tanalp Tokgöz, 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2017’de Lockton Omni’de iş hayatına başlayan Tokgöz, brokerlik departmanında tüm deniz sigortası branşlarında hizmet veriyor.