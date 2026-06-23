Değişimi sosyal medyayı ikiye böldü: Ali Poyrazoğlu tam 25 kilo verdi!

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının usta oyuncularından Ali Poyrazoğlu, uzun süredir uzak kaldığı objektiflerin karşısına yeni görüntüsüyle çıktı. Son dönemde daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden sanatçı, Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

"ESTETİK DEĞİL, YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ"

Rahat giyim tarzı ve oldukça fitleşmiş yapısıyla dikkatleri üzerine çeken usta sanatçı, basın mensuplarıyla sohbet ederek geçirdiği büyük değişimin arkasındaki süreci anlattı. Zayıflamak adına cerrahi veya estetik bir müdahaleden faydalanmadığını belirten Poyrazoğlu, tamamen doğal yollara başvurduğunu söyledi. Spor ve sağlıklı beslenme düzenini hayatına entegre ederek tam 25 kilo verdiğini ifade eden sanatçı, bu sürecin köklü bir yaşam tarzı değişikliğiyle gerçekleştiğini vurguladı.





SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "BİRAZ FAZLA ZAYIFLAMIŞ"

Kurucusu olduğu Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile uzun yıllar kapalı gişe oyunlara imza atan ve kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede yer alan usta oyuncunun yıllardır alışılan görüntüsünden farklı olan bu yeni hali, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerin yayılmasının ardından Poyrazoğlu’nun takipçileri ve hayranları paylaşım altına çok sayıda yorumda bulundu. Sanatçının azmini takdir edenlerin yanı sıra bazı kullanıcılar yeni görüntüsünü fazla zayıf bularak endişelerini dile getirdi. Paylaşımların altında "Biraz fazla olmuş sanki", "Keşke daha az verseymiş" ve "Biraz fazla zayıflamış" gibi yorumlar öne çıktı.