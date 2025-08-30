Demet Akalın’dan Eurovision çağrısı: 'Yerinde dur ile katılabiliriz'

Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, rapçi Sefo ile düet yaptığı ve listelerde zirveye oturan Yerinde Dur şarkısıyla Eurovision’a katılabileceklerini dile getirdi. Akalın, sosyal medya hesabından TRT’yi etiketleyerek, “Eurovision’a Yerinde Dur’la girmemiz lazım diyorum, bir düşünün bence…” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Eurovision’a en son 2012’de Can Bonomo ile katılmış ve yarışmayı 7’nci sırada tamamlamıştı.

Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Yerinde Dur’un elde ettiği başarıdan dolayı gururlu olduğunu belirterek, “Çok mutlu ve gururluyum. Güzel bir iş birliğiyle şarkımız yaza damga vurdu. Hem ülkemizde hem de dünya listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bu büyük bir başarı. Hâlâ da rekor kırmaya devam ediyor. O nedenle mutluluk sarhoşuyuz diyebilirim” demişti.

Akalın ayrıca, “Türkiye’nin Eurovision’a tekrar katılma durumu olursa, böyle bir platformda yer almak ister misin?” sorusuna, “Düşünmem ya da katılmam demiyorum. Tercih edeceğimiz şarkı Türkçe olursa, neden olmasın diyebilirim” şeklinde yanıt verdi.