Demet Akalın ve Sefo arasında 'para' krizi!

Müzik dünyasında son dönemin en başarılı iş birliklerinden birine imza atan Demet Akalın ve Sefo, beklenmedik bir tartışma ile magazin gündemine oturdu.



Şarkıları 'Yerinde Dur' ile rekor kıran ikiliden Akalın, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı iddialarda bulundu. Akalın, Sefo'yu hedef alarak, "Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan… Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını" ifadelerini kullandı.

"ABLA BÖYLE ANLAŞTIK YA"

Akalın’ın bu sözleri kısa sürede yayılırken, genç rapçi Sefo’dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sefo, şaşkınlığını gizleyemeyerek şu yanıtı verdi:

"Her yerde İlluminatici ilan edilmişim. Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya."

"PARAMI GÖNDER SEFO!"

Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Akalın yeni bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi. Sözlerinin espri olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, Sefo’ya teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Akalın, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo'dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder."