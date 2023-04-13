Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanacaklarını duyurdu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:05

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:09

Geçtiğimiz yaz görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftten kötü haber geldi.

Anlaşmalı boşanma kararı alan çift, Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.