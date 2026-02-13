Demet Şener bilinmeyenlerini anlattı: 'Bir gecede hayatım değişti, magazin figürü olarak tokatlar yedim'

Podyumlardan beyaz perdeye uzanan kariyerinde her zaman dikkat çeken isimlerden biri olan Demet Şener, 48 yaşında yeniden şekillenen hayat felsefesini anlattı. Bursa’da geçen çocukluğunu "prenses gibiydim" sözleriyle tanımlayan ünlü isim, ailesinin ileri görüşlülüğünün bugünkü karakterine temel oluşturduğunu belirtti.

EN BÜYÜK ACI VE EN BÜYÜK SEVİNÇ BİR ARADA

Hayatının en zor dönemini babası Fikret Şener’i kaybettiğinde yaşadığını söyleyen Şener, o günlere dair yürek burkan bir detayı ilk kez paylaştı:

"Babam benim ilk aşkımdı. Onu kaybettikten bir hafta sonra oğlum Ömer’e hamile olduğumu öğrendim. O dönem dik durmak için çok çabaladım; biri yanımda 'baba' deyince ağlıyordum."

"AİLE OLGUSU ÖNEMLİYDİ, OLMADI"

İbrahim Kutluay ile olan 13 yıllık evliliğinin bitişini "tek büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Şener, bu durumu çocuklarıyla telafi ettiğini belirtti. Kızı İrem’in üniversite eğitimi aldığını, oğlu Ömer’in ise Real Madrid altyapısında top koşturduğunu söyleyen Şener, "Tüm hayatımı çocuklarıma entegre ettim" diyerek anneliğe verdiği önemi vurguladı.





ŞÖHRETİN BEDELİ: "BIÇAK SIRTI BİR HAYAT"

18 yaşını doldurmadan Miss Turkey seçilen ve bir gecede tüm hayatı değişen Şener, şöhretin zorluklarına da değindi:

"Şöhret olduğum için mutluyum ama magazin figürü olarak çok tokat yedim. Kapımda sabaha kadar basın beklerdi. Bugün olsa yine girerdim o yarışmaya ama bugünkü şartlarda değil, o dönem daha değerliydi."

AŞK TANIMI DEĞİŞTİ

İş insanı Tolga Arman ile devam eden ilişkisine dair de konuşan Şener, aşkın artık kendisi için "hayatı beraber sırtlamak" anlamına geldiğini ifade etti. Güzelliğini genetik mirasına ve disiplinine borçlu olduğunu söyleyen ünlü manken, "Kendime saygı duyduğum için iyi bakıyorum, zımba gibi bir anne olmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.