Demi Moore, demansla mücadele eden eski eşi Bruce Willis'in hastalığını anlattı

Hollywood yıldızı Demi Moore, eski eşi Bruce Willis’in demans teşhisinin ardından yaşadıklarını anlattı. Oprah Winfrey’in podcast programına konuk olan Moore, “Zor. Bu kadar canlı, güçlü ve yönlendirilmiş birinin kendi içindeki diğer yönlere geçişini görmek çok zor” ifadelerini kullandı.

Demi Moore ile Bruce Willis, 1987-1998 yılları arasında evli kalmış, boşanma davası 2000 yılında sonuçlanmıştı. Çiftin bu evlilikten üç kızı bulunuyor. Ayrılığa rağmen yakın ilişkilerini sürdüren ikilinin, Willis’in şimdiki eşi Emma Heming ile de sık sık bir araya geldikleri biliniyor.

Demans hastalığına dair konuşan Demi Moore, “Her zaman söylüyorum, sadece oldukları yerde onlarla buluşmak çok önemli. Eskiden oldukları kişi olmaları gerektiği beklentisine girmemek gerek. Bunu yaptığınızda inanılmaz bir tatlılık, yumuşaklık, şefkat ve sevgi buluyorsunuz” dedi. Moore ayrıca, Willis ile geçirdiği zamanlarda geleceği düşünmek yerine “anda kalmaya” özen gösterdiğini belirterek, “Nerede olduğunu ve neleri kaybettiğini tekrar tekrar düşünmek sadece kaygı ve keder yaratıyor. Ama anda kaldığınızda hâlâ çok şey var. Bu her zaman sözlü olmayabilir ama güzeldir” diye konuştu.

Bruce Willis’e 2022’de afazi teşhisi konulmuş, daha sonra hastalığının frontotemporal demans olduğu açıklanmıştı. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Eşi Emma Heming ise ABC’de yayınlanan Emma & Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk adlı belgeselde, 70 yaşındaki aktörün 24 saat bakıcıların bulunduğu bir eve taşındığını açıklamıştı. Willis’in ailesinden ayrı yaşaması kamuoyunda tartışma yaratırken, Heming gelen eleştirilere, “Görüşü olan kişiler ile gerçek deneyimi olan kişiler arasında fark var. Herkesin fikri olabilir ama çoğu kişi bunu destekleyecek deneyime sahip değil” sözleriyle yanıt vermişti.