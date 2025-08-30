Denizde başına çocuk düşmüştü: İrem Helvacıoğlu boyunlukla düğüne katıldı

‘Güneşin Kızları’, ‘Seni Çok Bekledim’ ve ‘Sen Anlat Karadeniz’ gibi yapımlarda rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçen yıl ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti. Şu anda 8 aylık hamile olan Helvacıoğlu, bir süre önce kız bebek beklediğini duyurmuştu.

Doğum için gün sayan Helvacıoğlu, geçen günlerde dinlenmek amacıyla ailesinin yanına Ayvalık’a tatile gitti. Ancak tatil sırasında denizde yüzdüğü sırada bir çocuğun dubadan atlaması sonucu kafasına çarpmasıyla boynundan yaralandı.

Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan oyuncu, “Çocuk akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul’a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış” ifadelerini kullandı.

Boyunluk kullanmak zorunda kalan Helvacıoğlu, önceki akşam Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen’in düğününde görüntülendi. Sağlık durumuna dair açıklama yapan oyuncu, “Aslında sakatlığım sadece boynumla sınırlı değildi. Uzun süre işaret parmaklarımı hiç kullanamadım, ancak yeni yeni hareket ettirebiliyorum” dedi.

Helvacıoğlu, bebeğini sağlıkla kucağına aldıktan sonra setlere dönmeyi ve çalışmayı çok özlediğini de sözlerine ekledi.