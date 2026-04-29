29.04.2026 09:51:00
Haber Merkezi
Derbi yorgunluğunu attı: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi'den Şile kaçamağı

Fenerbahçe derbisinde alınan 3-0'lık galibiyetin ardından izne ayrılan Mauro Icardi, nişanlısı China Suarez ile birlikte Şile’de yorgunluk attı. Sosyal medya hesabından romantik kareler paylaşan Arjantinli yıldız, güneşli havanın keyfini köpeğiyle birlikte sahil turu yaparak çıkardı.

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, derbi galibiyeti sonrası soluğu İstanbul'un huzurlu noktalarından biri olan Şile’de aldı. Derbi yorgunluğunu ve stresini üzerinden atmak isteyen 33 yaşındaki futbolcuya, oyuncu nişanlısı China Suarez eşlik etti.

DERBİ SONRASI ENERJİ DEPOLADI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dinlenmeye çekilen Icardi, nişanlısı ve köpeğiyle birlikte Şile sahillerinde vakit geçirdi. İstanbul’da etkisini gösteren güneşli havayı fırsat bilen çift, doğayla iç içe romantik bir gün yaşadı.

SOSYAL MEDYADA 14 MİLYON TAKİPÇİSİNE PAYLAŞTI

Dijital dünyayı aktif kullanan yıldız futbolcu, Şile’deki bu kaçamağını Instagram hesabından paylaştı. 14 milyon takipçisi bulunan Icardi, nişanlısı China Suarez ile çekilen mutlu karelerini kırmızı kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan karelerde çiftin oldukça keyifli olduğu görüldü.

WANDA NARA DÖNEMİ RESMEN KAPANDI

Öte yandan, uzun yıllar boyunca Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişki ve boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Icardi, hayatında yeni bir dönem başlattı. 2014 yılında evlendiği ve iki kızının annesi olan Wanda Nara ile olan bağlarını koparan Icardi, boşanma sürecinin 13 Mart itibarıyla resmen tamamlandığını duyurmuştu. Yıldız golcünün şimdilerde China Suarez ile olan birlikteliği, taraftarlar tarafından da yakından takip ediliyor.

