Devletin ajansı AA müjdeledi, devlet yasakladı: 2026 'Konser Yılı' değil, 'İptal Yılı' oldu!

Kültür-Sanat dünyası 2026 yılına Anadolu Ajansı’nın (AA) "2026 Müzik Yılı Olacak" başlıklı duyurusuyla girdi. Megadeth’ten Gorillaz’a, Patti Smith’ten Behemoth’a kadar onlarca dünya devinin Türkiye turnesi bizzat devlet eliyle dünyaya ilan edildi. Ancak şubat ayı itibarıyla tablo tam tersine döndü. Tanıtım bültenlerinde "kültürel zenginlik" olarak pazarlanan gruplar, sahne günü yaklaştıkça "yasaklı" ilan edilmeye başlandı.

ZORLU PSM’DE YASAKLAR HAFTASI

Şubat ayının ikinci haftası, Türkiye’nin kültür-sanat iklimi için kara bir hafta olarak kayıtlara geçti. Süreç, belirli muhafazakar çevrelerin hedef göstermesiyle başladı:

10 Şubat: "Maskeleri ve sert müzikleri" bahane edilen Slaughter to Prevail ve Behemoth konserleri, baskılar sonucu iptal edildi.

Yasaklı İki Gün: İptallerin hemen ardından, etkinliklerin yapılacağı merkezde iki gün boyunca tüm sanatsal faaliyetlerin mülki idare tarafından durdurulduğu iddia edildi.

13 Şubat (Bugün): İrlandalı post-rock efsanesi God Is An Astronaut’un bu akşamki konseri, hiçbir gerekçe gösterilmeden, duyuruların web sitesinden kaldırılmasıyla sessiz sedasız iptal edildi.

"KOSTÜM BAHANE, SANSÜR ŞAHANE"

İptal edilen konserlerin ortak noktası, "belirli çevreler" tarafından sosyal medyada hedef tahtasına oturtulmaları oldu. Kiminin kostümü "uygunsuz" bulundu, kiminin müzik türü "inançlara aykırı" görüldü, kiminin ise ismi "provokatif" sayıldı. Devletin bir kurumunun (AA) "uluslararası itibar" için vitrine koyduğu sanatçılar, devletin bir başka karar mekanizması tarafından "toplumsal hassasiyet" kılıfıyla kapı dışı edildi.

SIRADA KİM VAR?

AA'nın duyurduğu listede yer alan ve önümüzdeki aylarda sahne alması beklenen diğer isimlerin akıbeti ise merak konusu. Patti Smith’in politik duruşu, Megadeth’in sert tonları ya da Babymetal’in aykırı tarzı, 'gelecek konserler de yasaklanabilir mi?' sorusunu akıllara getirdi.