Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu aşk yaşıyor: Sürpriz ilişkiyi sosyal medyadan ilan ettiler!

Türkiye sinema ve dizi sektörünün en popüler jönlerinden Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir merak edilen özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. “Medcezir”, “Güneşin Kızları”, “Bodrum Masalı”, “Çukur” ve dijital platformda ses getiren “Yarına Tek Bilet” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncunun, bağımsız müzik dünyasının sevilen ismi şarkıcı Birkan Nasuhoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

"HER GÜN BAYRAM BANA SEN VARSAN"

Aşk iddialarını doğrulayan hamle doğrudan ünlü müzisyenden geldi. Birkan Nasuhoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Dilan Çiçek Deniz’in karesini oldukça romantik bir mesaj eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Nasuhoğlu, gönderisine Türk halk müziğinin ozanı Neşet Ertaş'ın unutulmaz sözlerine atıfta bulunarak şu notu düştü:

“Kalpten kalbe bir yol vardır. Her gün bayram bana sen varsan.”





Kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz’in de bu duygu dolu paylaşımı kendi resmi Instagram hesabından hikaye (story) olarak yeniden yayımlaması (repost), ikilinin yeni bir aşka yelken açtığını net bir şekilde gözler önüne serdi. İki sanatçının bu estetik ilanı, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

ESKİ İLİŞKİSİ VE EVLİLİK İDDİALARI GERİDE KALDI

Özel hayatına dair detayları çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı seçen Dilan Çiçek Deniz, daha önce yönetmen Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı birliktelikle magazin sayfalarını süslemişti. Bir dönem evlenecekleri yönünde iddialar ortaya atılan çift, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı almıştı. Bu ayrılığın ardından kariyerine ve yeni projelerine odaklanan tescilli güzel, Birkan Nasuhoğlu ile başlayan bu yeni ilişkisiyle hayranlarından tebrik mesajları aldı.