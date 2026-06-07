Dilan Polat'ın ardından Mükremin Gezgin'in hesabı da kapatıldı!

Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan ve lüks yaşantıları ya da paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen isimlere yönelik yürütülen adli süreçler, dijital varlıklarına da darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şeffaflık ve adli tedbirler kapsamında ünlü fenomen Dilan Polat’ın yaklaşık 6 milyon takipçiye sahip resmi Instagram hesabına erişim engeli getirilerek kapatılmasının yankıları sürerken, benzer bir şok hamle daha geldi.

Magazin ve internet dünyasının yakından tanıdığı bir diğer sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in de Instagram hesabı resmi olarak erişime kapatıldı.

TAHLİYEDEN YALNIZCA 2 GÜN SONRA GELEN ŞOK ENGEL

Söz konusu dijital engellemenin zamanlaması dikkat çekti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması dosyası kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, mahkemece tutuklanmıştı.

Yaklaşık 4 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ve hukuk mücadelesi veren Gezgin, henüz 2 gün önce (5 Haziran 2026) cezaevinden tahliye edilmişti. Özgürlüğüne kavuşmanın sevincini yaşayan ünlü fenomen, dijital dünyada ise büyük bir şokla karşılaştı. Gezgin'in yüz binlerce takipçisi bulunan profiline girmek isteyen kullanıcılar, hesabın erişime engellendiği uyarısıyla karşılaştı.

AVUKATI "ADALET YERİNİ BULDU" DEMİŞTİ

Mükremin Gezgin'in cezaevinden çıkışının ardından hukuki süreci yöneten avukatı, sosyal medya üzerinden yaptığı zafer paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sürecin bundan sonraki aşamalarını da hukuki çerçevede titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz."