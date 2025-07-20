Dilan Polat’tan tahliye sonrası yeni şarkı: 'Hokkabaz' tepki topladı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat, kamuoyunda tepki çeken bir adım daha attı. Polat, tahliyesinin ardından “Hokkabaz” isimli yeni bir şarkı çıkararak, şarkıya klip de çekti. Sosyal medyada hızla yayılan klip, büyük bir tepkiyle karşılandı.
“KEYFİMİ BOZAMAZ ÜÇ BEŞ HOKKABAZ”
Geçmişte “Enercii” adlı şarkısıyla dikkat çeken Polat, bu kez “Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz” ve “Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz” gibi ifadelerle dolu bir şarkıyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise klipteki göndermeler nedeniyle Polat’ı eleştiri yağmuruna tuttu.
TEPKİ YAĞDI: “HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYOR”
Klip yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya adeta ikiye bölündü. Birçok kullanıcı, “Kadın hiçbir şeyi umursamıyor”, “Nasıl bir Türkiye’ye geldik?”, “CHP’li belediye başkanları tutuklu, Dilan Polat dışarıda” gibi yorumlar yaptı.
POLAT ÇİFTİ 40 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR
Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medyada şatafatlı yaşamlarını sergiledikleri dönemin ardından, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Çift hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 9,5 ay tutuklu kalan ikili, geçtiğimiz haftalarda ara kararla tahliye edilmişti.
"HOKKABAZ" ŞARKI SÖZLERİ
Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz
Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz
Asilin halinden onlar anlamaz
Keyfimi keyfimi keyfimi bozamazlar
Enerci tavan enerciii
Susarım kalitemden havamı bozamam
İçimi biliyor yüce yaradan
Biz yeni gelmedik geri geldik