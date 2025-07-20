Dilan Polat’tan tahliye sonrası yeni şarkı: 'Hokkabaz' tepki topladı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat, kamuoyunda tepki çeken bir adım daha attı. Polat, tahliyesinin ardından “Hokkabaz” isimli yeni bir şarkı çıkararak, şarkıya klip de çekti. Sosyal medyada hızla yayılan klip, büyük bir tepkiyle karşılandı.

“KEYFİMİ BOZAMAZ ÜÇ BEŞ HOKKABAZ”

Geçmişte “Enercii” adlı şarkısıyla dikkat çeken Polat, bu kez “Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz” ve “Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz” gibi ifadelerle dolu bir şarkıyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise klipteki göndermeler nedeniyle Polat’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

TEPKİ YAĞDI: “HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYOR”

Klip yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya adeta ikiye bölündü. Birçok kullanıcı, “Kadın hiçbir şeyi umursamıyor”, “Nasıl bir Türkiye’ye geldik?”, “CHP’li belediye başkanları tutuklu, Dilan Polat dışarıda” gibi yorumlar yaptı.

POLAT ÇİFTİ 40 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medyada şatafatlı yaşamlarını sergiledikleri dönemin ardından, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Çift hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 9,5 ay tutuklu kalan ikili, geçtiğimiz haftalarda ara kararla tahliye edilmişti.

"HOKKABAZ" ŞARKI SÖZLERİ

Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz

Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz

Asilin halinden onlar anlamaz

Keyfimi keyfimi keyfimi bozamazlar

Enerci tavan enerciii

Susarım kalitemden havamı bozamam

İçimi biliyor yüce yaradan

Biz yeni gelmedik geri geldik