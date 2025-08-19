Dilan Polat ve kara kutusu Şule birbirine girdi! 'Beni tehdit ediyor'

Fenomen Dilan Polat, yardımcısı Şule ile yaşadığı tartışmayı sosyal medyadan paylaştı. Polat, Instagram hesabından Şule’nin mesajlarını paylaşarak, “Bu alenen beni tehdit ediyor! Senin karşında kim var ya sen beni elinde oynatıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, “kara para aklama ve vergi kaçırma” suçlamalarıyla cezaevine girene kadar, yardımcısı Şule ile sıkça gündeme gelmiş, Dilan Polat'ın kara kutusu olarak anılmıştı.

Polat ailesi cezaevine girdikten sonra, Şule’nin ikamet izninin sona erdiği ve Özbekistan’a sınır dışı edildiği ortaya çıkmıştı. Ülkesinde sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Şule, Dilan Polat’ın tahliyesinin ardından yeniden Türkiye’ye dönmüştü.

Ancak taraflar arasındaki gerginlik bitmedi. Geçtiğimiz gün yaşanan kavga sırasında Dilan Polat, Şule’ye yönelik öfkesini dile getirdi.

Polat, “Sen benim patronum değilsin. Bu kadar hadsizlik o kadar fazla ki, cidden çalışmak istemiyor, gelmek istemiyor, zoraki geliyor. Ama cidden pardon derler adama yani. Sen zaten çoktan kafana Dubai’ye gitmeyi göze almıştın, bunu planlamıştın! Hadi ya hadi… Bu alenen beni tehdit ediyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Fenomen, ayrıca “Sen benim evime gelen birine karışamazsın. Çalışma izni alacağım diye niye yırttım kendimi. Yazık yazık” diyerek yaşadığı öfkeyi ifade etti.