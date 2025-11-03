Diplo’dan şoke eden itiraf: 'Katy Perry ile de Trudeau ile de çıktım!'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 11:04:00
Haber Merkezi
DJ Diplo’nun, Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile çıktığını iddia etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DJ Diplo, “Smart Girl Dumb Questions” adlı podcast’te yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ünlü DJ, program sırasında hem şarkıcı Katy Perry hem de eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir dönem çıktığını iddia etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney’nin çekiciliğinden söz edilirken araya giren Diplo, Perry’nin şu anda Trudeau ile birlikte olduğunu öne sürdü ve ardından “Trudeau ile de çıktım” diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Diplo, politikacılardan genelde hoşlanmadığını ancak Trudeau’nun ilgisini çektiğini belirtti. 2014’te Katy Perry ile kısa süreli bir ilişki yaşayan DJ’in sözleri, ciddiyetle mi yoksa espriyle mi söylendiği anlaşılamasa da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Trudeau’nun 2005’ten 2023’e kadar Sophie Grégoire ile evli olduğu biliniyor. Bu nedenle Diplo’nun iddiasının doğruluğu tartışmalı olsa da, açıklamaları magazin dünyasında geniş yer buldu.

