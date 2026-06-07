Doktorlar’ın 'Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir arada! Yasemin Ergene ve Melike Güner’in son hali sosyal medyayı salladı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve tekrarları bile günümüzde hâlâ büyük ilgi gören kült yapımlarından "Doktorlar" dizisinin iki yıldızı, uzun süre sonra yeniden yan yana geldi. Dizide canlandırdıkları 'Beyin Cerrahı Ela Altındağ' ve 'Genel Cerrah Zenan Parlar' karakterleriyle milyonların sevgisini kazanan Yasemin Ergene ile Melike Güner, gerçek hayattaki sarsılmaz dostluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

"NİCE GÜZEL YAŞLARA MELO'M"

Dizinin yayınının sona ermesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bağlarını hiç koparmayan ikilinin buluşması, Melike Güner’in doğum günü vesilesiyle gerçekleşti. Sürpriz kutlamadan keyifli anları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Ergene, nostalji rüzgarları estirdi.





Ergene, yakın dostu Güner ile el ele ve sarılarak verdikleri samimi pozların altına, "Nice güzel yaşlara Melo'm" notunu düşerek ikonik dostluklarını taçlandırdı. İkilinin doğal güzellikleri ve neşeli halleri dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girdi.

BOŞANMA SONRASI SETLERE DÖNÜŞ

Bu anlamlı buluşmanın, Yasemin Ergene’nin hayatında dönüm noktası sayılabilecek radikal bir kararın hemen ardına denk gelmesi de gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz dönemde evliliğini resmi olarak sonlandıran ünlü oyuncu, uzun yıllardır ara verdiği oyunculuk kariyerine geri döneceğini açıklamıştı.