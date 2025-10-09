Dolly Parton için dua çağrısı: Kız kardeşi hayranları endişelendirdi

Amerikalı efsanevi şarkıcı Dolly Parton, hem eşinin kaybı hem de sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. 2025 yılının Mart ayında 1966’da evlendiği eşi Carl Dean’i kaybeden ünlü sanatçı, 28 Eylül’de sağlık problemleri nedeniyle turnesini 1 yıl erteledi.

Parton’ın kız kardeşi Freida Parton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı için dua istedi. Freida, “Dün gece hiç uyumadım ve kız kardeşim Dolly için dua ettim. O uzun süredir kendini iyi hissetmiyor. Duaların onu ayağa kaldıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sözler hayranlar arasında endişe yaratınca Freida Parton yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalıştı. “Kimseyi korkutmak istemedim. Dolly biraz keyifsiz, sadece duanın gücüne inandığım için paylaşım yaptım” dedi.

Dolly Parton cephesinden sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.