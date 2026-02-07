Dünya bu Türk kadını konuşuyor: Margot Robbie’nin Londra galasındaki ‘Dilara Fındıkoğlu’ imzası!

Son yıllarda avangart ve provokatif çizgisiyle küresel moda arenasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ünlülerin kırmızı halıdaki favori ismi olan Fındıkoğlu, bu kez dünya yıldızı Margot Robbie’nin Londra’daki büyüleyici görünümüne imza attı.



Margot Robbie, başrolünde yer aldığı "Uğultulu Tepeler" (Wuthering Heights) filminin Londra galasında, Dilara Fındıkoğlu tarafından film için özel olarak tasarlanan bir kıyafetle boy gösterdi. Tasarımcı, elbisenin yaratım sürecinde İngiliz edebiyatının efsane isimleri Brontë kardeşlerin hüzünlü ve mistik dünyasından ilham aldığını açıkladı.





HER ADIMINI TEK TEK ANLATTI

Margot için ipek tül fantôme kumaştan, korseli ve arkası toplanmış ipek Fransız şifon kuyruklu bir elbise tasarlayan Fındıkoğlu, haute couture çalışmasının her ayrıntısını paylaştı. Baştan sona balenlerle güçlendirilen tasarım, modacının imzası haline gelen heykelsi ve feminen silueti yansıtırken; Emily Brontë’nin saçından yapılmış antik bir bileziğin replikasıyla tamamlandı.

VİKTORYA DÖNEMİNDEN MODERN BİR YORUM

Tasarımda kullanılan sentetik saçlar, Anne ve Emily Brontë’nin saç renklerine birebir uyacak şekilde elde boyandı ve kardeşler arasındaki bağı simgelemesi için tek tek örüldü. Viktorya dönemine ait "yas çiçekleri" ve antika broşlarla süslenen elbise, elde boyanmış danteller ve ipek şifon fırfırlarla romantik bir dokunuşa kavuştu. Margot Robbie’nin bu tercihi, Fındıkoğlu’nun küresel moda arenasındaki yerini bir kez daha pekiştirdi.