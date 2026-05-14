Dünya Kupası'nda bir ilk: Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak!

Futbol dünyasının kalbi 2026 yılında Kuzey Amerika’da atarken, FIFA tarihinde bir ilke imza atarak final heyecanını müzik şöleniyle taçlandırıyor. Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) efsanevi Super Bowl devre arası şovlarını aratmayacak bir organizasyon için düğmeye basan FIFA; Madonna, Shakira ve BTS’i aynı sahnede buluşturuyor.

DEVRE ARASINDA YILDIZLAR GEÇİDİ

19 Temmuz 2026 Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak final maçı, sadece şampiyonun belirlendiği bir karşılaşma değil, dünya yıldızlarının sahne alacağı dev bir prodüksiyona dönüşecek. İlk kez uygulanacak "devre arası gösterisi" formatıyla; pop müziğin kraliçesi Madonna, Latin ateşini dünyaya yayan Shakira ve K-Pop fenomeni BTS güçlerini birleştirerek unutulmaz bir performans sergileyecek.

AMACI SADECE EĞLENCE DEĞİL: EĞİTİM İÇİN FON TOPLANACAK

Müzik ve futbolu tek bir potada eriten bu görkemli şovun arka planında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi yatıyor. Gösteri aracılığıyla toplanacak bağışlar, FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'na aktarılacak. Bu fon sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki dezavantajlı çocukların kaliteli eğitime ve futbol altyapısına erişimi iyileştirilecek.

AÇILIŞ TÖRENLERİ DE DOLUDİZGİN

FIFA, final maçının yanı sıra turnuvanın açılış takvimine dair detayları da paylaştı. ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek açılış maçlarında sanatçılar hayranlarıyla buluşacak:

11 Haziran: Meksika’daki ilk törende Kolombiyalı J Balvin ve Güney Afrikalı Tyla sahne alacak.

12 Haziran: ABD’nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu’nda Katy Perry performans sergileyecek.

12 Haziran: Toronto’daki açılışta Kanadalı yıldızlar Michael Buble ve Alanis Morisette sahnede olacak; ardından Kanada takımı Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

Ayrıca turnuvanın resmi şarkısı için de kollar sıvandı. Shakira, Nijeryalı şarkıcı Burna Boy ile birlikte hazırladığı Dünya Kupası resmi marşını geçtiğimiz günlerde tanıtarak futbolseverlerin beğenisine sundu.