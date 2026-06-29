Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy radikal bir kararla rap dünyasına adım atıyor: İşte detaylar...

Sinema dünyasının en başarılı jönlerinden biri olarak kabul edilen; Venom, Peaky Blinders ve MobLand gibi iddialı yapımlardaki performansıyla tanınan Tom Hardy, kariyerinde radikal bir değişikliğe gidiyor. 48 yaşındaki İngiliz aktörün, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik sektörüne giriş yaparak bir rap albümü hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

"FRANKİE PULİTZER" ADIYLA SAHNE ALACAK

Müzik dünyasında "Frankie Pulitzer" ya da alternatif olarak "Face Puller" sahne adını kullanacağı öğrenilen Tom Hardy, albüm projesi için ünlü rapçi Czarface ile ortak bir çalışma yürütüyor. Hardy'nin müzikseverlerle buluşacak ilk resmi tekli çalışması 'Brothers Grimm', 28 Ağustos'ta müzik platformlarında piyasaya sürülecek. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, büyük yankı uyandırması beklenen bu iddialı albümde hip-hop dünyasının efsane isimleri EL-O, Method Man ve Busta Rhymes da konuk sanatçı olarak yer alacak.

GEÇMİŞTEKİ MÜZİK DENEYİMİ 2018'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bu proje ünlü aktörün müzikle olan ilk teması değil. Tom Hardy’nin henüz kariyerinin başındayken, 1999 yılında 'Tommy No. 1' takma adıyla bir rap albümü hazırladığı ancak bu çalışmanın hiçbir zaman resmi olarak yayımlanmadığı biliniyor. Söz konusu gizli albümün varlığı, yıllar sonra 2018 yılında tesadüfen internete sızarak gün yüzüne çıkmıştı.

'MOBLAND' DİZİSİNDEN KOVULDUĞU İDDİALARINA YANIT

Tom Hardy'nin müziğe yönelme kararının, başrolünde yer aldığı MobLand dizisinin setinden kovulduğu yönündeki dedikoduların hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Kulislerde, Hardy’nin usta oyuncular Helen Mirren ve Pierce Brosnan gibi rol arkadaşatıyla uyum yakalayamadığı, seti aksattığı ve yapımcılarla yaşadığı krizler nedeniyle projeden atıldığı öne sürülmüştü. Ancak daha sonra paylaşılan sektörel raporlarda bu iddiaların asılsız olduğu, oyuncunun işine son verilmediği ve dizinin potansiyel üçüncü sezonu için kapının Hardy'ye hâlâ açık tutulduğu netlik kazandı.