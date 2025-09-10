Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears hayranlarını endişelendirdi: Evi köpek dışkılarıyla dolu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın, geçmişte yaşadığı ruhsal problemlerden tedavi görerek kurtulduğu iddia edilirken, sosyal medyada paylaştığı dans videoları ve evindeki görüntüler gündem oldu.

Kariyerinin zirvesini çok genç yaşta yaşayan Spears, yaşadığı büyük ruhsal çöküş sonrası babası tarafından 2008’den 2021’e kadar vesayet altında tutulmuştu. 2021 yılında bu esaretten kurtulan şarkıcı artık hayatının kontrolünü eline aldı.

"EVDE KÖPEK DIŞKILARI VAR"

Ancak yakın çevresine göre Spears, kazandığı özgürlüğü verimli kullanamıyor. Bir aile yakını, ünlü şarkıcının ev yaşamına dair şunları dile getirdi:

“Britney hiç iyi durumda değil. Evde köpek dışkıları var ve temizlemiyor. Düzen yok, günlük temizlik yapılmıyor. Yetişkin gibi işlev göremiyor.”

Spears, müzikle ilgili çalışmalarını sürdürmemeye devam ederken, köpek dışkılarıyla dolu salonunda çektiği ilginç dans videolarını sosyal medyada paylaşarak hem hayranlarını şaşırtıyor hem de endişelendiriyor.