Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Jasmine Tookes ikinci kez anne oluyor!

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret ile tanınan dünyaca ünlü model Jasmine Tookes, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

34 yaşındaki güzel model, sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik pozlarıyla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Jasmine Tookes, 2021 yılında teknoloji yöneticisi Juan David Borrero ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Mia’yı 2023 yılında kucaklarına almıştı.

Hamileliğiyle ilgili Vogue dergisine konuşan Tookes, “Ben çok planlı biriyim. Kocamla bir bebek daha sahibi olmak her zaman istediğimiz bir şeydi. Sadece zamanlama meselesiydi; ikimizin de çok fazla seyahat etmediği bir zamanı seçtik.” ifadelerini kullandı.

Büyüyen karnıyla ilgili duygularını da paylaşan model, “Vücudunuz en inanılmaz şeylerden birini yapıyor, bir hayat yaratıyor resmen. Kendime her zaman nezaket ve sevgiyi hak ettiğimi ve bu dönemde gerçekten mutlu olmam gerektiğini hatırlatıyorum.” dedi.