Dünyanın en yakışıklı 6. erkeği bir Türk!

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Manhunt International 2025 erkek güzellik yarışması, renkli anlara sahne oldu. Yarışmaya Türkiye’yi temsilen katılan 25 yaşındaki Türk model Özkan Görmez, dünya genelinden birçok rakibini geride bırakarak 6. sırada yer aldı ve ilk 10’a girmeyi başardı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Özkan Görmez (@iamozkangormez)'in paylaştığı bir gönderi

Görmez, final gecesinde giydiği Ertuğrul Gazi kostümüyle de dikkatleri üzerine çekti. Sahne performansı ve taşıdığı kültürel temsiliyet, izleyiciler ve organizatörler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

TÜRK MEDYASINA SİTEM: "SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Ancak uluslararası başarıya rağmen, Görmez Türk medyasının ilgisizliğinden duyduğu rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu karede gururla taşıdığım ülkemin adı, kalbimde de aynı onurla yer aldı. Ancak bu yolculukta hissettiğim bazı adaletsizlikler ve yaşadığım hayal kırıklıkları, sessiz kalamayacağım kadar derin. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım, ama bazen çabanız sonucu değiştirmeye yetmez. Yine de başım dik, kalbim temiz. Teşekkürler Türkiyem, umarım bir gün çaba, liyakat ve hakkaniyetin en büyük ödül olduğu bir sistemde yeniden buluşuruz…”