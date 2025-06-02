Duş suyundan sabun yapıp satmasıyla gündem olmuştu: Sydney Sweeney çok beğenilen fiziğinin sırrını açıkladı

Dünyaca ünlü Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, fiziği ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak, kendi duş aldığı suyun da yer aldığı sabunları 5.000 dolardan satışa sunan 27 yaşındaki ABD'li oyuncu, verdiği son röportajda göğüsleriyle ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi.

“YEDİĞİM HER ŞEY GÖĞÜSLERİME GİDİYOR”

İngiltere merkezli The Times gazetesine konuşan Sweeney, sık sık tercih ettiği cesur kıyafetlerle kırmızı halılarda dikkat çekiyor. Fiziğinin sırrını ise şekerli ve kalorili yiyeceklerle beslenmesine bağlıyor. Genç oyuncu, "Adeta bir çocuk gibi besleniyorum" diyerek favori yiyeceklerini paylaştı.

FAVORİ YİYECEKLERİ

Sydney Sweeney, cheeseburger, tavuk nugget, tatlı patates kızartması, çikolatalı patates kızartması, hazır peynir, sosisli sandviç ve fıstık ezmeli pastırmalı sandviç gibi yiyecekleri özellikle sevdiğini söyledi.

Bununla da yetinmeyen oyuncu, evde tatlı yapmaya da düşkün olduğunu belirtti. Marshmallow’lu pirinç patlaklı kekler, çikolatalı kurabiyeler ve Nutella’lı brownie’ler yapmaktan keyif aldığını ifade etti.