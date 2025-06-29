Ece Erken 'eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele görüntülendi

Bir Instagram kullanıcısı tarafından salı gecesi paylaşılan görüntü, magazin gündemine bomba gibi düştü. Saat 03.15 sularında Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenen isimlerin, şarkıcı Sinan Akçıl ve sunucu Ece Erken olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Gossip Pasta'nın paylaştığı görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İkilinin el ele görüntülenmesi üzerine “yeni bir aşk mı doğuyor?” soruları gündeme geldi.





Sinan Akçıl’ın yoğun konser temposuna rağmen Ece Erken’le sık sık bir araya geldiği ve bazı konserlerine de Erken’in eşlik ettiği iddiaları daha önce de magazin kulislerinde konuşuluyordu. Ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

"ENİŞTEM" DEMİŞTİ

Ece Erken'in yıllar önce programına konuk olan Sinan Akçıl’a “Eniştem” diyerek sarıldığı anlar hala hafızalarda. Öte yandan Erken, Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı için de uzun süre "Çok yakın arkadaşım" ifadelerini kullanmıştı.