Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!

Şarkıcı Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri süren çift, son dönemde ciddi bir taciz ve ölüm tehdidi olayıyla gündeme geldi.

Seçkin, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve eşinin 4 yıldır bir erkek tarafından taciz edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Seçkin, şunları belirtti:

"Kendisini 'kocam' zanneden şizofreni hastası şahıs, eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede saatlerce beklemiş ve eşime 'seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim' içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir."

Seçkin, yaşananların artık tahammül edilemez bir boyuta ulaştığını vurgulayarak, şahsın serbest bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Sosyal medya paylaşımının ardından, şahıs Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen A.U.S., savcılık sorgusunun ardından "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, A.U.S.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. 43 yaşındaki zanlının daha önce "kasten yaralama" suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Ece Seçkin, tacizcisinin serbest bırakılmasının ardından yaptığı yeni açıklamada, şunları söyledi:

"Kolluğun ve savcının tüm desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs, aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdı. Bu nedenle dosya bir üst mahkemeye sevk edildi."



