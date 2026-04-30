Edis’ten şaşırtan imaj değişikliği: Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi!

Türk pop müziğine yön veren isimlerden biri olan Edis Görgülü, kariyerindeki başarısı kadar tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Her yaptığıyla olay olan ünlü sanatçı, bu kez radikal bir kararla saç rengini değiştirdi. Koyu renk saçlarına veda edip sarıya boyatan Edis, yeni halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

"NOLUR ALIŞIN, BEN ÇOK SEVDİM"

Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Edis, paylaşımına “Nolur alışın, ben çok sevdim” notunu düştü. Paylaşım saniyeler içinde binlerce etkileşim alırken, sanatçının hayranları adeta ikiye bölündü. Bazı takipçileri bu değişimi çok cesur ve "Avrupai" bulurken, bazıları ise Edis'in doğal rengine dönmesi gerektiğini savundu.

ANNESİNDEN "SAKIN" UYARISI GELDİ

Edis’in bu radikal değişikliğine en ilginç ve samimi tepki ise annesi Sevil Görgülü’den geldi. Oğlunun sarı saçlı fotoğrafının altına kısa ve öz bir şekilde “Sakınn” yazan Görgülü, anne-oğul arasındaki eğlenceli bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yorum sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni alarak günün en çok konuşulan diyalogları arasına girdi.





JUSTIN TIMBERLAKE ESİNTİSİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, Edis’in yeni görünümünü dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake’in gençlik yıllarına benzetti. Kıvırcık ve sarı saçlı haliyle Timberlake’e olan benzerliği "ikizi kadar yakın" yorumlarına neden olan Edis, bu hamlesiyle dünya standartlarında bir imaj yakaladığını kanıtlamış oldu.