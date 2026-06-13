Ege Kökenli sosyal medyadaki o yoruma isyan etti: Dedemi eşim sandılar

Oyuncu Ege Kökenli, dedesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşıma gelen bir yoruma tepki gösterdi. Düğün gününde dedesiyle çekilen özel bir kareyi paylaşarak ona veda eden Kökenli, bir takipçisinin fotoğrafı ve metni tamamen yanlış anladığını açıkladı.

"DEDEMİ EŞİM SANDILAR"

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Ege Kökenli, dedesiyle olan özel bağını ve paylaşımının arkasındaki hikayeyi şu sözlerle anlattı:

"Dedemi daha yeni kaybettim, benim için çok özel bir insandı. Düğünümde dedemle bir fotoğrafımızı paylaştım. Ben gelinlikliyim, dedemde de papyon var. Altına ‘En güzel anılarımın kahramanını kaybettim’ yazdım. Biz ona dede demezdik, Teo derdik."

Ancak bu paylaşımın ardından bir takipçisinin, fotoğraftaki yaşlı adamı Ege Kökenli'nin eşi sandığını ve para için evlendiği imasında bulunduğunu belirten oyuncu, gelen yorumu aktardı: "Sonra fotoğrafın altına ‘Ey para sen nelere kadirsin’ diye yorum geldi. Dayanamadım, cevap verdim."

"İLK EMİR OKU, OKU BE GÜZEL KARDEŞİM"

İnsanların sosyal medyada yazı okumadan doğrudan yorum yapma alışkanlığını eleştiren Kökenli, takipçisine verdiği yanıtı ve hissettiği öfkeyi şu ifadelerle dile getirdi:

"Senin inandığın dinin ilk emri oku. Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim. Okumaya vakit ayırmak istemedin, o zaman niye yorum yazmaya vakit ayırdın? Beni çıldırtan şey bu."

Ünlü oyuncu, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlara tepki göstermeden veya yorum yapmadan önce yazılan metinleri dikkatlice okuması gerektiğinin altını çizdi.