El ele görüntülenmişlerdi: Ece Erken'den Sinan Akçıl'a ilan-ı aşk

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez sunucu Ece Erken’le yaşadığı aşkla magazin dünyasının odağında.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülendi. Kameraları fark ettiklerinde ellerini ayırsalar da, ilişkileri belgelenmiş oldu. Görüntülerin ardından geçmişe dair dikkat çeken bir detay da gündeme geldi: Ece Erken’in, Akçıl’ın oyuncu Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde kendisine “enişte” diye hitap ettiği anlar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

"AŞKIMI İLAN EDİYORUM"

Tüm bu gelişmelerin ardından Ece Erken, sosyal medya hesabından Sinan Akçıl’la birlikte verdiği ilk pozunu paylaşarak aşkını duyurdu. Erken, gönderisine şu notu düştü:

"BIRAKIN MUTLU OLAYIM"

“Dediniz ki üzer, zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş 'Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı' demiş bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be... Dediniz ki 'öleni çabuk unuttun'... Üç yıl oldu, bunun zamanı nedir, var mıdır? İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik... Bırakın mutlu olayım.”





Sinan Akçıl cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, çiftin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.