Eleştirilerin odağındaydı: Hadise sessizliğini bozdu!

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki performansıyla büyük ses getirdi. Gerek sahne şovları gerekse cesur kıyafet tercihleriyle dikkatleri üzerine çeken Hadise, kalabalık dansçı ekibi ve ikonik sandalye dansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçiler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Hadise'yi alkışlarken, bazıları sahne performansını eleştirdi.

Sanatçı Attila Atasoy, konsere dair çektiği görüntüleri “Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim” notuyla paylaştı.

Atasoy’un bu övgüsüne usta sanatçı Nükhet Duru’dan sert bir yanıt geldi: “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?”

Bunun üzerine Atasoy, Duru’ya şu sözlerle karşılık verdi:

“Belçika'da eğitim almış, küçüklüğünden beri dans edip, şarkı söyleyen Hadise kardeşimizi niçin çekemiyorlar anlamadım. Türk sahnesinde en iyi şovları Hadise ile Edis yapıyor. En şaşırdığım eleştiri de Nükhet Duru'dan geldi. 'Gözlerine perde mi indi Attilacığım?' demiş. Nükhetciğim bir alemsin. Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?"

Tüm bu tartışmaların ortasında kalan Hadise ise eleştirilere mizahi bir yanıt vermeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı, Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "Sultanımın peşindeyim" notunu düştü.