Emily Ratajkowski yeni aşkını ilan etti: Dua Lipa'nın eski sevgilisi!

Podyumların dünyaca ünlü ismi Emily Ratajkowski, özel hayatındaki sessizliğini bozdu. 34 yaşındaki ABD'li model, bir süredir birlikte görüntülendiği 44 yaşındaki Fransız yönetmen Romain Gavras ile olan ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.





ÜÇ AY SONRA GELEN İTİRAF

Çift hakkında ilk aşk iddiaları, Kasım 2025'te New York sokaklarında samimi bir şekilde görüntülenmelerinin ardından ortaya çıkmıştı. Yaklaşık üç aydır gizemini koruyan birliktelik, Ratajkowski’nin romantik paylaşımıyla netlik kazandı.

ESKİ SEVGİLİSİ DUA LİPA’YDI

Emily Ratajkowski'nin kalbini çalan Romain Gavras, son olarak 'Sacrifice' filmiyle Toronto Film Festivali'nde büyük beğeni toplamıştı. Gavras, daha önce ünlü şarkıcı Dua Lipa ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmemiş, ikili 2023 yılında Cannes Film Festivali kırmızı halısında ilk kez birlikte boy göstermişti.





EVLİLİĞİ 2022'DE BİTMİŞTİ

Emily Ratajkowski, 2018 yılında dünyaevine girdiği Sebastian Bear-McClard ile yollarını 2022 yılında ayırmıştı. Ünlü modelin bu evliliğinden şu an 4 yaşında olan Sylvester adında bir oğlu bulunuyor.