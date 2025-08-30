Emma Stone, yeni filmi için saçlarını kazıttı! Venedik’te 6 dakika ayakta alkışlandı

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone, Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Bugoniadaki rolü için saçlarını tamamen kazıttı.

Jesse Plemons ile başrolü paylaşan Stone’un performansı, dün akşam gösterildiği Venedik Film Festivali’nde 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

“The Favourite”, “Poor Things” ve “Kinds of Kindness” filmlerinden sonra dördüncü kez Lanthimos ile bir araya gelen ünlü oyuncu, festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

2003 yapımı Güney Kore filmi *Save the Green Planet!*ten esinlenerek çekilen Bugonia, 31 Ekim 2025’te vizyona girecek.