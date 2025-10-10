Enes Batur kanalını kapattı: Kararı Ruhi Çenet'e yaradı

Türkiye’nin ilk YouTuber’larından Enes Batur’un kararı takipçilerini şaşırttı. Ünlü fenomen, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tamamen kapattı.

Batur, geçtiğimiz günlerde üç yıldır aktif olmadığı kanalındaki binlerce videoyu silmişti. Bu hamle, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Enes Batur’un kanalını kapatması, YouTube’daki en büyük rakibini öne çıkardı. Ruhi Çenet, 15.8 milyon aboneyle Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı oldu.

Bir dönem milyonlarca kişi tarafından takip edilen Enes Batur, son zamanlarda eski sevgilisi Başak Karahan’ın evleneceğini öğrendikten sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Karahan’ın düğün hazırlıkları devam ederken Batur, Instagram’da evli bir çift, birkaç çocuk ve tekerlekli sandalyede bir adamın silüetini içeren bir görsel paylaşarak dikkat çekmişti.