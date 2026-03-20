Çekişmeli boşanma sürecinde... Güzide Duran'dan duygusal paylaşım: 'Çok özledim'

1996 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilerek podyumların aranan isimlerinden biri haline gelen Güzide Duran, özel hayatında zor günler geçiriyor. İş insanı Adnan Aksoy ile 16 yıldır sürdürdüğü evliliğini noktalama aşamasında olan ünlü model, çocuklarından ayrı kalmanın acısını sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

"SİZİ BENDEN UZAK TUTAN NE VARSA..."

Boşanma davası sürecinde çocuklarıyla bir araya gelemediğini iddia eden Duran, kızı Selin’in fotoğrafını paylaşarak altına duygusal bir not düştü. Gözyaşları içinde bir video paylaşan ünlü model, şu ifadeleri kullandı:

"Seni çok özledim. Beni sizden uzak tutan ne varsa bilsin ki bir annenin sevgisine güç yetmez. Ben buradayım ve sizi bekliyorum."





ROMA’DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

İddialara göre, çocuklarını görmek için geçtiğimiz günlerde Roma’ya giden Güzide Duran, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çocuklarının kendisiyle görüşmek istememesi üzerine İstanbul’a geri dönmek zorunda kalan ünlü modelin, bu süreçte yaşadığı psikolojik çöküntü paylaşımlarına da yansıdı. Magazin kulislerinde, Duran'ın Fikret Orman ile olan birlikteliğinin çocuklarıyla arasının açılmasına neden olduğu konuşuluyor.

VELAYET SAVAŞI

Çift arasındaki hukuk mücadelesi ise oldukça sert geçiyor. Adnan Aksoy, 7 Kasım 2024 tarihinde Duran’a karşı "Zina" davası açarken; Güzide Duran da karşı boşanma davasıyla yanıt vermişti.

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Duran, mahkeme heyetine tek bir isteği olduğunu belirtti:

"Tek isteğim bir an önce boşanmak ve çocuklarımın velayetini alarak onlara kavuşmak."