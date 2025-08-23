'Eşref Rüya'ya 2. sezon öncesi iddialı transfer haberi

Kanal D’nin Tims&B imzalı reyting rekortmeni dizisi “Eşref Rüya”, yeni sezon çekimlerine hazırlanıyor. Dizinin kadrosuna usta oyuncu Levent Özdilek katıldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Özdilek, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile paylaştığı dizide “Hıdır” karakterini canlandıracak ve hikâyeye iddialı bir giriş yapacak.

Dizinin ikinci sezon çekimlerinin pazar veya pazartesi günü başlaması planlanıyor. Yeni sezonda sürpriz ayrılıkların yaşanması ve Özdilek’in transferi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.