Evlat acısına 24 gün dayanabildi! Oyuncu Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı "Eczacı Bahadır" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan tiyatro ve sinema oyuncusu Alp Balkan, geçtiğimiz 12 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Sanat dünyasını yasa boğan bu erken ölümün yankıları sürerken, Balkan ailesinden hafızaları ve yürekleri bir kez daha dağlayan çok acı bir haber geldi.

Ünlü oyuncunun babası Mustafa Balkan, biricik oğlunun vefatından yalnızca 24 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI PAYLAŞTI

Sanat camiasını derinden sarsan bu kaybı, sinema ve televizyon dünyasının köklü kurumlarından Film-San Vakfı resmi bir açıklamayla duyurdu. Vakıf tarafından yapılan duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tam 24 gün oldu oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli. Maalesef babası Mustafa Amca'yı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

CENAZEDEKİ O GÖRÜNTÜ HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda evladını son yolculuğuna uğurlayan baba Mustafa Balkan, cenaze törenindeki duruşuyla törene katılan herkesi gözyaşlarına boğmuştu. İlerleyen yaşı ve rahatsızlıkları nedeniyle cami avlusuna tekerlekli sandalye ile getirilen acılı baba, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Oğlunun ardından derin bir sessizliğe gömülen ve hayata tutunamayan Mustafa Balkan, bugün ailesi, yakınları ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Balkan için bugün öğle namazını müteakip Bakırköy Yenimahalle Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kılınacak namazın ve helallik alınmasının ardından Mustafa Balkan'ın naaşı, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda, 24 gün önce toprağa verdiği oğlu Alp Balkan'ın yakınındaki istirahatgahında toprağa verilecek.