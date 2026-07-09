Evlilik hazırlığı yapan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık çiftinden aşk dolu kareler: 'O gün evleneceğimizi anlamıştım'

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü’nün evlilik yolundaki birliktelikleri doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlamak üzere gittikleri Paris tatilinde evlilik teklifi alan Zeynep Bastık, yeni yaşına girdi. Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, 33 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı aşk dolu ve romantik paylaşımlarla kutladı.

Kutlama mesajlarında duygusal ifadelere yer veren Tütüncü, birlikteliklerinin dönüm noktalarından birine de değinerek hayranlarının beğenisini topladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GELECEKTEKİ EŞİM"

Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık ile çekilen fotoğraflarını peş peşe yayımlayarak ilişkilerindeki samimi anları takipçileriyle paylaştı. Bastık'a duyduğu sevgiyi dile getiren ünlü oyuncu, doğum günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kalbinden geçirdiğin her şeyi hayat ayaklarına sersin. O minik gözlerini kısarak güldüğün yılların olsun. Sen hep mutlu ol; etrafına saçtığın neşen, şefkatin ve sevgin hiç bitmesin. İyi ki hayatımdasın, iyi ki Margo'muzun ve Boyo'muzun annesisin. Seni çok seviyorum gelecekteki eşim."

Tütüncü, bir diğer paylaşımında ise yağmur altında yaptıkları bir motosiklet yolculuğuna ait kareye yer vererek, "35 dakika boyunca sağanak altında sırılsıklam ıslandık. O gün evleneceğimizi anlamıştım" notunu düştü.





"YAZ BİTMEDEN AİLE ARASINDA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Evlilik hazırlıklarına hız kesmeden devam eden ünlü çiftten Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının düğün tarihine ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Hazırlıkların başladığını müjdeleyen başarılı şarkıcı, düğünün çok uzak bir tarihte olmayacağını belirterek, "Eylülden öteye gitmeyiz; yaz bitmeden, aile arasında bir düğün yapacağız" ifadeleriyle nikah masasına oturacakları dönemi işaret etmişti.