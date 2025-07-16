Farah Zeynep Abdullah’tan sperm bankası itirafı: 'Babam önerdi'

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sıkça gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye’nin yeni sayısına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Abdullah, çocuk sahibi olma isteğini ve bu süreçte babasının kendisine verdiği önerileri anlattı.

20 YAŞINDAN BERİ ÇOCUK İSTİYOR

Abdullah, 20 yaşından beri çocuk istediğini belirterek, gelecekteki çocukları için videolar çektiğini söyledi. Ancak konunun sadece çocuk sahibi olmakla sınırlı olmadığını ifade eden oyuncu, “Baba figürü de önemli” dedi.

BABASINDAN “SPERM BANKASI” ÖNERİSİ

En dikkat çeken açıklamalarından biri ise babasından geldi. Abdullah, babasının kendisine evlilikle ilgili, “Kızım, evlenmek zorunda değilsin” dediğini belirtti. Babasının bu konuda kendisinden daha radikal olduğunu dile getiren Abdullah, “Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Nasıl istersen öyle yap” sözleriyle babasının önerisini paylaştı.

“HER ŞEYE OKEYİM AMA BABA ARAYIŞIM SÜRECEK”

Çocuk sahibi olma konusunda her ihtimali değerlendirdiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, birkaç yıl daha baba arayışını sürdüreceğini ifade etti. Ünlü oyuncu sözlerini, “Bir yanım hâlâ tek başına olmalıyım diyor” şeklinde tamamladı.