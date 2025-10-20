Fatih Ürek'in menajeri o iddialara ateş püskürdü: 'Yalan haber değil, dua istiyoruz'

Geçen hafta evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sanatçının evde fenalaştığını, 112 ekipleri geldiğinde kalbinin durduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, 20 dakika süren kalp masajının ardından Ürek’in hastaneye entübe halde getirildiğini ifade ederek, tıkalı damarın açılması için müdahale yapıldığını söyledi.

Daha önce stent takıldığı ve kan sulandırıcı ilaç kullanımının aksatılmış olabileceğini belirten doktor, “Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Şu anda uyutuyoruz. Beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Ümidimiz iyi bir masajla oksijenlenmenin sağlanmış olması” dedi. Hayati tehlikenin kalp açısından bulunmadığını belirten Yazıcıoğlu, “Beyin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz” diye konuştu.

“ZAYIFLAMA İĞNESİ” İDDİASINA YANIT

Öte yandan Ürek’in “zayıflama iğnesi kullandığı” ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü. Bu iddialara menajeri Mert Siliv’den açıklama geldi.

Siliv, “Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır” diyerek iddiaları yalanladı. Ürek’in sağlık durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu belirten Siliv, “Yoğun bakımdaki tedavi süreci uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz” ifadelerini kullandı.



