Fatma Turgut'tan 'Para bitince bir araya geldiler' iddialarına net yanıt!

2009 yılında çıkardıkları 'Perili Sirk' albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım atan ve 2016 yılında yollarını ayırma kararı alan Model grubu, hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık’tan oluşan efsane kadro, bu uzun ayrılığın ardından peş peşe verdikleri İzmir ve İstanbul konserleriyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

WHATSAPP GRUBUNUN ADI: "BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ"

Yeniden bir araya geliş süreçlerinin perde arkasını aralayan grubun solisti Fatma Turgut, sürecin hukuki ve dostane boyutunu anlattı.



Plak şirketiyle olan 10 yıllık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından haklarını aramak için harekete geçtiklerini belirten Turgut, "Bu süreçte arkadaşlarıma ulaşmayı arzuladım; Can'ı aradım, daha sonra Okan'a da e-posta gönderdim derken 'Bu üçlü çok güçlü' adında bir WhatsApp grubu kurduk. Sonrasında birlikte çok fazla zaman geçirmeye başladık ve nihayetinde şu anda buradayız" ifadelerini kullandı.

"PARA BİTİNCE BİR ARAYA GELDİLER" İDDİALARINA YANIT

2. Sayfa'nın haberine göre; efsane grubun geri dönüşü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar tarafından yapılan "Para bitince bir araya geldiler" yorumları da dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, bu iddialara oldukça samimi ve net bir dille yanıt verdi.

Ekonomik gerekçelerle bir araya geldikleri iddialarını reddeden Turgut, "Aslında para ilk 6 ayda bitti. O zaman dokuz buçuk sene ne yedik, ne içtik? Şükürler olsun ki hepimiz para kazanacak başka yollar bulduk, yani durumun onunla bir ilgisi yok. Eğer öyle olsaydı bu kadar beklemezdik. Yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.