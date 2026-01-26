Fenomen Testo Taylan’dan Müge Anlı itirafı: 'Bizi azarladı'

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, katıldığı bir programda televizyon dünyasına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Yaklaşık 6 ay önce Müge Anlı’nın sunduğu "Güven Bana" yarışmasına katıldıklarını belirten Taylan, çekilen bölümün neden yayınlanmadığına ve sette yaşanan gerginliklere dair ilk kez konuştu.

"BÖLÜM HİÇ YAYINLANMADI"

Ekibinde Tolunay Ören ve Konsol Oyun’un yer aldığını belirten Testo Taylan, çekimlerin tamamlanmasına rağmen programın yayından kaldırıldığını söyledi. Yaşanan süreci anlatan fenomen, "Bölüm hiçbir zaman ekrana gelmedi, ardından program tamamen bitti. Aslında yayınlanmaması bizim için daha hayırlı oldu" diyerek sürecin pek de istedikleri gibi gitmediğini ima etti.

SETTE "ARGO" GERGİNLİĞİ

Çekimler sırasında atmosferin oldukça gergin olduğunu öne süren Taylan, Müge Anlı ve yönetmenle yaşadıkları diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Finali maalesef iyi bitmedi. Müge Anlı bizi azarladı, yönetmen de Tolunay’a çok sert tepki gösterdi. Tolunay’ın çekimler esnasındaki argo konuşmaları ortamı iyice gerdi ve ipler koptu."

Testo Taylan’ın bu iddiaları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. "Güven Bana" programının perde arkasında yaşanan bu "azar" krizi, takipçiler arasında büyük bir merak ve tartışma konusu başlattı.