Feyyaz Yiğit Gibi dizisinin neden bittiğini açıkladı

Gibi dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim’in YouTube’de yayımlanan programına konuk olarak dizinin neden sona erdiğine dair merak edilenleri anlattı. Yiğit, Gibi’nin kendi içinde tekrar eden bir işe dönüşmesini istemedikleri için projeyi noktalamaya karar verdiklerini söyledi.

Yiğit açıklamasında, “Biz ilk yapmaya başladığımızda yeni olan bir şey kendini tekrar eden bir şeye dönüşecekti. Ben hiçbir zaman ‘Aaa o dizi bitti mi?’ denilen bir dizi yapmak istemedim. Özleyelim. Daha olsun isterdik ama zamanlı veda olsun istedim. Yavaşça kendini tekrarlayıp coşkusunu kaybeden bir iş olsun istemedim. Hem iş hem de seyirci açısından” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR KARARDI”

Dizinin bitiş sürecinin hem yaratıcı açıdan hem de kişisel olarak zorlu bir karar olduğuna değinen Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok fazla efor sarf ettiğimiz için bizim mesleğimiz Gibi’de çalışmak gibi hissetmeye başladık. Başka bir şeyin kötü olması riskini de istiyorum. 6’ncı sezona gelmiş bir dizide alanın daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri bir nümizmat olabilirdi. Ama 6’ncı sezonda bunu yapsak seyirci kabul etmez. Özgürlüğü kaybediyorsun, kendini tekrar eden bir noktaya dönüşüyorsun. Bu şekilde bitmesi işe, seyirciye ve mesleğimize saygıdır. Özellikle çok para kazanırken alınması zor bir karardı.”

GİBİ DİZİSİ

Toplam 6 sezon ve 68 bölüm süren Gibi dizisi, ilk bölümü 1 Ocak 2021’de, final bölümü ise 6 Haziran 2025’te yayımlandı. Dizide Yılmaz karakterine Feyyaz Yiğit, İlkkan’a Kıvanç Kılınç, Ersoy’a ise Ahmet Kürşat Öçalan hayat verdi.

Dizi, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un günlük yaşamlarına, sıradan görünen olayların içinden çıkan absürt durumlara verdikleri tepkilere ve karakterler arasındaki dinamiklere odaklanıyordu.