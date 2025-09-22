'Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu' iddiaları gündemi sarmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama!

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film, sosyal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Son günlerde, dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek’in sette idrarını yaptığı, bu durumu gören Pembe karakterinin oyuncusu Sibel Taşçıoğlu ile tartıştığı ve bu nedenle Taşçıoğlu’nun diziden ayrıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar büyük yankı uyandırdı.

Gold Film’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Pembe karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz."

Şirket, dizinin gidişatında herhangi bir kriz yaşanmadığını, karakter ayrılıklarının tamamen senaryo gereği olduğunu belirtti.