Filme ilham kaynağı olduğu iddia ediliyordu: Meryl Streep Anna Wintour ile buluştu

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birine hayat veren Meryl Streep ile o karakterin gerçek hayattaki yansıması olduğu iddia edilen moda dünyasının en güçlü ismi Anna Wintour, tarihi bir buluşmaya imza attı. 30 yılı aşkın süredir Vogue’un başında olan Wintour, derginin yeni sayısı için "Hollywood’daki ikizi" Streep ile kapak pozu verdi.

"MERYL TARAFINDAN CANLANDIRILMAK BÜYÜK ONUR"

'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig'e birlikte röportaj veren ikili, birbirleri hakkındaki düşüncelerini ilk kez bu kadar samimi bir şekilde dile getirdi. Karakterin sert ve acımasız mizacının aksine Wintour, Streep’in performansını "olağanüstü bir hediye" olarak niteledi. Wintour, "Meryl tarafından canlandırılmak büyük bir onur" diyerek beyazperdedeki yansımasına yeşil ışık yaktı.





"YAŞ BİR AVANTAJ"

Röportajda yaşlanma ve tecrübe üzerine de konuşan Anna Wintour, kendine has özgüveniyle dikkat çekti:

"Yaşımı seviyorum. Tecrübeyle birlikte denge ve orantı duygusu gelişiyor. Hayatın mükemmel olmadığını, işlerin ters gideceğini biliyorsunuz. Ama işe yaramazsa yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Bence yaş aslında bir avantaj."

ROLLER DEĞİŞSEYDİ NE OLURDU?

Meryl Streep ile iş değiştirme fikrine esprili bir yanıt veren Wintour, oyunculuk konusunda yeteneği olmadığını itiraf etti:



"Kesinlikle hayır. Şarkı söyleyemem, dans edemem, oyunculuk yapamam. Ellerimle beceriksizimdir; yemek yapamam, kesinlikle dikiş dikemem."

DEVAM FİLMİ YOLDA: 'ŞEYTAN MARKA GİYER 2' GELİYOR

Vogue’da Wintour’un asistanı olan Lauren Weisberger’in romanından uyarlanan film, moda dünyasının en kalıcı anlatılarından biri haline gelmişti. 2006 yapımı ilk filmin üzerinden geçen yılların ardından, hayranların merakla beklediği 'Şeytan Marka Giyer 2', önümüzdeki ay sinemalarda izleyiciyle buluşacak.