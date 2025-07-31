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Fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilmişti: Seda Bakan'dan yanıt geldi!

Fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilmişti: Seda Bakan'dan yanıt geldi!

31.07.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilmişti: Seda Bakan'dan yanıt geldi!

Jennifer Lopez ile kuliste buluşup fotoğraf paylaşan Seda Bakan, 1 milyon TL ödediği iddialarını yalanladı.

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya’da sahne aldı. Konseri izleyenler arasında oyuncu Seda Bakan da yer aldı. Konserin ardından Bakan, Lopez'i kuliste ziyaret ederek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Seda Bakan, Jennifer Lopez ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Yeni kankam. Hastasıyım” notuyla paylaşarak hayranlarını şaşırttı

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Ancak fotoğrafın ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bakan’ın, Lopez’le fotoğraf çektirebilmek için 1 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Söz konusu iddialara yanıt veren Seda Bakan, yaptığı açıklamada böyle bir ödeme yapmadığını belirterek söylentilerin asılsız olduğunu ifade etti.

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