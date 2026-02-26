Fotoğrafları silmişti... İrem Derici’den olaylı ayrılık sonrası ilk açıklama!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden İrem Derici ve Melih Kunukçu aşkında yolun sonuna gelindi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sürpriz bir evlilik teklifiyle ilişkilerini ciddiyete taşıyan ve Şubat ayında nişanlanan çift, bir kez daha ayrılık kararı aldı.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İrem Derici, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle netleştirdi. Kunukçu ile olan tüm fotoğraflarını profilinden kaldıran ve eski nişanlısını takipten çıkan Derici, sessizliğini dikkat çeken bir açıklamayla bozdu.

"NASIL BİR YETENEKTİR O PIRLANTANIN ANASINI AĞLATMAK!"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından sitem dolu bir yazı kaleme alan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok âşık, sadakatli... Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak! Ağzının içine bakarken o zavallı sizin... Ben kendim gibi birini bulsam, onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum."

2026 MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrılık sonrası kendisini işine ve kariyerine adayacağını belirten Derici, hayranlarına yeni dönemin sinyalini verdi: "İrem kendini yıpratmasa da çok sever; İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin."





Öte yandan, Melih Kunukçu'nun sosyal medya hesabında İrem Derici ile olan fotoğraflarını henüz kaldırmamış olması dikkatlerden kaçmadı.