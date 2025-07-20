'Gay barda dans ettiği' iddia edilmişti: Dilan Çıtak'dan o iddialara sert yanıt!

İbrahim Tatlıses’in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile ilişkisi, geçen yıl yaşanan gerginlikle bozulmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda babasının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını belirten Çıtak, “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli” ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşılık İbrahim Tatlıses de “Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim” sözleriyle dikkat çekmişti.

Babasına yönelik tepkisinin ardından bir süredir gözlerden uzak olan Dilan Çıtak, bu kez sosyal medyada yayılan bir video nedeniyle gündeme geldi. Mega Mag adlı Instagram hesabından “Dilan Çıtak gay barda dans ederken görüntülendi” başlığıyla paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenip yorumlandı.

“ASPARAGAS HABER”: VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM

Hakkında çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Dilan Çıtak, videodaki kişinin kendisi olmadığını belirtti ve çıkan haberlere sert tepki gösterdi. İddiaları “asparagas” olarak niteleyen Çıtak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede linç bir refleks, cehalet bulaşıcı. Neyin ne olduğunu anlamaya gerek duymadan saldırmak için tetikte bekleyen bir tayfa… Sizi tanıyorum; zamanında da anlamadan kötü kız ilan edenler sizdiniz. Çünkü bu ülkede doğru olmanın bir önemi yok, hedef olman yetiyor.”

Çıtak ayrıca, videoda yer alan genç kızın kendisine ulaştığını ve durumu açıklığa kavuşturduğunu da takipçileriyle paylaştı.

TEPKİLER BİTMEDİ, VİDEOLU AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından öfkesi dinmeyen Dilan Çıtak, konuyla ilgili videolu açıklamalar da yayınladı. Kendisini hedef gösteren kişilere ve asılsız haberleri yayan sosyal medya hesaplarına tepki gösteren sanatçı, özel hayatının bu şekilde manipüle edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.