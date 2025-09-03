Gerard Depardieu yıllar sonra cinsel saldırı davasında yargılanacak

Fransız sinemasının ünlü ismi Gerard Depardieu, uzun süredir cinsel taciz iddialarıyla gündemde. Daha önce 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulunan Depardieu, şimdi de 2018 yılında kendisine yöneltilen cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak.

İddia, 2018’de aktöre karşı açılmış ve yaklaşık 7 yıl sonra mahkeme süreci başlamış oldu. Şikayetçi Arnould, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kendimi rahatlamış hissediyorum. Bu karar, adli bir gerçeğin yeniden kurulması anlamına geliyor” dedi. Depardieu ise tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor; oyuncunun avukatından konuya dair henüz açıklama gelmedi.

76 yaşındaki usta oyuncu, kariyeri boyunca Umami, Illusions Perdues, İçimdeki Güneş, Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde, Demir Maskeli Adam, Sakar Profesör ve Pi’nin Yaşamı gibi yapımlarda rol aldı. 1990 yapımı Cyrano de Bergerac filmindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmişti.