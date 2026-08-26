Gigi Hadid'den Bradley Cooper itirafı: 'Daha önceki ilişkilerimden çok farklı'

2023 yılından bu yana Hollywood'un ünlü aktörü Bradley Cooper ile birliktelik yaşayan 31 yaşındaki dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisi hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. İlişkilerini genellikle basından uzak tutmayı tercih eden ve galalarda kırmızı halıda dahi birlikte boy göstermeyen çift, son dönemde çıkan evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti.

"DAHA ÖNCEKİ DENEYİMLERİMDEN ÇOK FARKLI"

Vogue Fransa'ya verdiği özel röportajda 51 yaşındaki sevgilisi Bradley Cooper ile olan hayatından övgüyle bahseden Gigi Hadid, ilişkilerinde en çok değer verdiği unsurun dürüstlük olduğunu belirtti. Hadid, "Şu anki ilişkimin güzel yanı ve daha önce deneyimlediklerimden çok farklı olan şey, son derece dürüst olabilme yeteneği. Düşündüklerimizi, düşündüklerimiz doğrultusunda söyleyebilme yeteneği" ifadelerini kullandı.

"AYAĞIMIN YERE BASMASINA YARDIMCI OLUYOR"

Kariyerindeki yoğun çalışma temposunda Cooper'ın kendisine büyük bir destek sağladığını ifade eden ünlü model, "Birbirimizin işlerinin tüm zorluklarını tam olarak anlamayabiliriz, ancak önemli olan sizi destekleyen ve ayaklarınızın yere basmasına yardımcı olan birine sahip olmak" dedi.

İlişkilerini ilk kez Nisan 2025'te verdiği bir mülakatta "romantik ve mutlu" olarak tanımlayan Hadid, Cooper ile ortak bir arkadaşlarının çocuğunun doğum günü partisinde tanıştıklarını söylemişti.

Öte yandan her iki ünlü ismin de önceki ilişkilerinden çocukları bulunuyor. Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'ten 6 yaşında Khai adında bir kızı, Bradley Cooper'ın ise eski sevgilisi Irina Shayk'tan 9 yaşında Lea adında bir kızı var.